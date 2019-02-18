اعترافات حرامى الموتسيكلات فى شبرا: "سرقت 30 مركبة معظمها من الدليفرى"

كتب عبد الله محمود

"احترفت سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك خاصة من عمال الدليفرى الذين يتركونها أمام العقارات والصعود لتوصيل الطلبات لساكنى الشقق". بهذه الكلمات اعترف "مصطفى.م.أ" 35 سنة عاطل أمام نيابة شمال القاهرة، تفاصيل القبض عليه فى منطقة شبرا بالقاهرة متلبسا بسرقة دراجة بخارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

وأوضح المتهم فى اعترافاته بأنه سرق 30 مركبة، ويبدأ جريمته المعتادة بمراقبة الدراجة وينتظر حتى يبتعد قائدها، ثم يستولى عليها ويترصد سائقى الدراجات البخارية الخاصة بـ"الدليفرى" كونهم عادة ليسوا من سكان المنطقة.

كان رجال مباحث قسم شرطة شبرا، ألقوا القبض على المتهم أثناء محاولته سرقة دراجة بخارية وبفحصه تبين سابقة اتهامه فى 24 قضية وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.