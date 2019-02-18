استقالة 7 نواب من حزب العمال البريطانى بسبب البريكست

لندن (أ ش أ)

أعلن سبعة أعضاء من حزب العمال البريطانى استقالتهم من الحزب بسبب اختلافهم مع وجهة نظر زعيم الحزب جيرمى كوربن بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست) وقضايا أخرى.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الاثنين، أن الأعضاء أكدوا أن هذا القرار كان بالغ الصعوبة لكنه ضرورى، مشيرين إلى أنهم اعتبارا من اليوم سيحضرون جلسات مجلس العموم بصفتهم مستقلين.

من جانبه، قال كوربن" إنه يشعر بخيبة الأمل لعدم قدرة بعض النواب على مواصلة العمل لصالح السياسات التى ألهمت الملايين خلال الانتخابات الأخيرة 2017".