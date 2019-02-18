video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 02:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

استخراج جثة سيدة مسنة من أسفل عقار كرموز المنهار

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:22 م
استخراج جثة سيدة مسنة من أسفل عقار كرموز المنهار جثة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق
استخرجت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، جثة سيدة مسنة تدعى "عايدة .ا" من أسفل عقار كرموز المنهار منذ قليل، وتواصل الحماية المدنية فى العثور على باقى السكان.
 
وأكد شهود العيان، أن المنزل به 4 شقق، وبها سكان، وجارى البحث بواسطة الكلاب البوليسية وقوات الحماية المدنية.
 
وكان قد انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق، بحارة ابن مسعور، والمتفرع من شارع يوسف الحكيم، بمنطقة كرموز، غرب الإسكندرية.
 
وتلقي اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بانهيار عقار قديم بدائرة كرموز، غرب المحافظة.
 
وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة كرموز، وبرفقتهم قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وحي غرب إلي محل البلاغ، وتم فرض طوق أمني حول العقار المنهار لحين رفع الأنقاض.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق غرب الإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار الحوادث

امن الاسكندريه

اخبار المحافظات




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة