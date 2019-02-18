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الإثنين، 18 فبراير 2019 09:59 ص
خالد صلاح
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ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:57 ص
ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والخدمات بورصة البحرين
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.27% رابحا عدد 3.72 نقطة ليصل إلى مستوى 1384.44 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 434 ألف سهم، بقيمة قدرها 120 ألف دينار  بحرينى.
 
وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 12.92% مدفوعا بصعود أسهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5.80%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.74%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 10.68% مدفوعا بصعود شركة البحرين للسينما بنسبة 5.41%، عقارات السيف بنسبة 0.88%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 3.29%.
 
 
 
 

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