إنفوجراف.. الحكومة تكشف حقيقة 12 شائعة انتشرت فى 6 أيام

كتبت ــ هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في ضوء تقريره الدورى لرصد الشائعات، أنه رصد 12 شائعة انتشرت في 6 أيام.

وتضمنت الشائعات إصدار قانون منفرد للفاتورة الإلكترونية وطرح عملات معدنية فئة 100جنيه وتداولها ‏بالأسواق، واعتزام الحكومة تغيير سعر الدولار بالموازنة العامة للدول، وتسبب تطعيمات الديدان المعوية للتلاميذ في الإصابة بالحساسية، وتحمل وزارة التربية والتعليم تكلفة تشغيل «التابلت» بالمدارس الخاصة مثل الحكومية، وتأدية طلاب الصف الأول الثانوي للامتحانات بالرقم المسلسل"‪serial number‬" لجهاز التابلت، وإجبار طلاب المنازل على شراء التابلت المدرسي، وسرقة أجهزة التابلت من إحدى المدارس الثانوية بكفر الشيخ، وفرض زي موحد على المعلمين بالمدارس، وتغيير قواعد قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات، ونشوب حريق هائل في محطة الطاقة الشمسية "بنبان" بأسوان، وإلزام المقبلين على الزواج باجتياز دورات تدريبية ضمن برنامج "مودة".