إلقاء نظرة الوداع على عضو المجلس الملى مساء اليوم والجنازة غدًا

أعلنت كنيسة مارجرجس الجيوشى بشبرا تفاصيل ترتيبات الجنازة وعزاء القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملى وكاهن الكنيسة الذى توفى ظهر اليوم، أثر أزمة قلبية مفاجئة.

تسمح الكنيسة بإلقاء نظرة الوداع على جسد القمص الراحل المسجى مساء اليوم بداية من الثامنة مساء، ليودعه شعب الكنيسة وفقا للطقس القبطى.

فيما يترأس الأنبا مكارى الأسقف العام بشبرا صلوات الجنازة على روح القمص الراحل الحادية عشر ظهر غدًا الثلاثاء في كنيسة مارجرجس الجيوشى أيضا.

وتتلقى أسرة القمص الراحل العزاء، مساء الثلاثاء والأربعاء، بقاعة ملحقة بكنيسة مارجرجس الجيوشى.

وكان القمص صليب متى ساويرس، عضوا بالمجلس الملي للأقباط الأرثوذكس المنتهية ولايته، وقد خدم كراعي لكنيسة مارجرجس بشبرا، وكذلك أسس جمعية خيرية لخدمة أبناء المنطقة من المسلمين والأقباط.