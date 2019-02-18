video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إلقاء نظرة الوداع على عضو المجلس الملى مساء اليوم والجنازة غدًا

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:40 م
إلقاء نظرة الوداع على عضو المجلس الملى مساء اليوم والجنازة غدًا القمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مارجرجس شبرا الجيوشى
كتب سارة علام
إضافة تعليق

أعلنت كنيسة مارجرجس الجيوشى بشبرا تفاصيل ترتيبات الجنازة وعزاء القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملى وكاهن الكنيسة الذى توفى ظهر اليوم، أثر أزمة قلبية مفاجئة.

 

تسمح الكنيسة بإلقاء نظرة الوداع على جسد القمص الراحل المسجى مساء اليوم بداية من الثامنة مساء، ليودعه شعب الكنيسة وفقا للطقس القبطى.

 

فيما يترأس الأنبا مكارى الأسقف العام بشبرا صلوات الجنازة على روح القمص الراحل الحادية عشر ظهر غدًا الثلاثاء في كنيسة مارجرجس الجيوشى أيضا.

 

وتتلقى أسرة القمص الراحل العزاء، مساء الثلاثاء والأربعاء، بقاعة ملحقة بكنيسة مارجرجس الجيوشى.

 

وكان القمص صليب متى ساويرس، عضوا بالمجلس الملي للأقباط الأرثوذكس المنتهية ولايته، وقد خدم كراعي لكنيسة مارجرجس بشبرا، وكذلك أسس جمعية خيرية لخدمة أبناء المنطقة من المسلمين والأقباط.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى

صليب متى ساويرس

جنازة صليب متى ساويرس

عضو المجلس الملى




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة