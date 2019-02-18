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الإثنين، 18 فبراير 2019 07:56 م
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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:57 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة على صحراوى بنى سويف الشرقى حادث تصادم
بنى سويف أيمن لطفى
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أصيب أربعة أشخاص مساء اليوم فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف قبلى نفق سنور بحوالى 16 كيلومترا.

نقلت سيارات مرفق الإسعاف المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وهم: مارى محب زمرى 33 سنة، محافظة المنيا معيد بكلية طب أسنان المنيا، اشتباه ما بعد الارتجاج، كارول محب 35 سنة مهندسة، المنيا، اشتباه كسر بالذراع، محب رمزى جرجس المنيا 65 سنة دكتور بكلية علوم المنيا اشتباه ما بعد الارتجاج، ايفان لويس واصف 61 سنة المنيا، اشتباه كسر بالحوض، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.


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