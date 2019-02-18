إصابة طالبان بتسمم إثر تناولهما وجبة فول وطعمية فاسدة بقنا

قنا - وائل محمد

أصيب طالبان بحالة تسمم، اليوم الاثنين، وذلك عقب تناولهما وجبة فول وطعمية فاسدة من أحد المطاعم، وتم نقلهما لمستشفى قنا لتلقى العلاج اللازم.

وكان اللواء مجدى القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد إصابة كل من، على حسن، وسيد شرف، طالبان بالمرحلة الثانوية، بحالة تسمم على إثر إصابتها بحالة قئ وغثيان، بسبب تناولهما وجبة فول وطعمية فاسدة من أحد المطاعم، وتم نقلهم للمستشفى على الفور لتلقى العلاج.



وجارى تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

