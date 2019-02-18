video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 18 فبراير 2019 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إسرائيل تغلق باب الرحمة فى الأقصى بالسلاسل الحديدية ودعوات فلسطينية للاحتجاج

الإثنين، 18 فبراير 2019 01:26 م
إسرائيل تغلق باب الرحمة فى الأقصى بالسلاسل الحديدية ودعوات فلسطينية للاحتجاج الشرطة الاسرائيلية تقتحم ساحات الأقصى
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

دعا نشطاء فلسطينيون فى مدينة القدس أبناء الشعب الفلسطينى القادرين على الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، إلى التوجه للمسجد الأقصى المبارك، والمشاركة فى أداء الصلوات فى منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد، بدءاً من صلاة ظهر اليوم، احتجاجاً على استهداف الاحتلال الاسرائيلى باب الرحمة وإغلاقه بقفل وسلاسل حديدية.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، الاثنين، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلى اقتحموا، الليلة الماضية، المنطقة وأقدموا على وضع أقفال جديدة خلسةً على باب الرحمة، لمنع الأوقاف من فتحها أو استخدامها.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلى كان قد أغلق مبنى "باب الرحمة" الواقع فى الجهة الشرقية من المسجد الأقصى منذ عام 2003، ومنذ ذلك الوقت تصدر شرطة الاحتلال الإسرائيلى قرارًا بإغلاقه لمدة عام يتم تجديده باستمرار.

ولجأت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الآونة الأخيرة إلى منع المصلين من الاقتراب من المنطقة، بل منعت حراس وسدنة المسجد الأقصى من الاقتراب من المستوطنين فى المنطقة خلال فترة الاقتحامات، فضلاً عن تصريحات صدرت عن جماعات الهيكل المزعوم تؤكد نيتهم اقتطاع منطقة باب الرحمة لإقامة كنيس يهودى يكون بمثابة "حائط مبكى" جديد داخل المسجد الاقصى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلى

اخبار اسرائيل

اخر اخبار فلسطين

اخبار القدس

اغلاق الاقصى

اخر اخبار القدس

اغلاق باب الرحمه




لا تفوتك
خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

خناقة إخوانية بين عصام تليمة ومدحت الحداد.. تعرف على التفاصيل

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

عمال صينيون يذبحون الكلاب لأكلها بحلوان ..صور

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

فيديو وصور..عضو لجنة إعداد دستور 2014 : وضعنا الدستور وسط مظاهرات الإخوان وتهديداتهم بالتخلص منا..فترة حكم الجماعة كانت فى أذهاننا عند وضع الدستور ..والظروف كانت حرجة ..ونصوص الدستور تضمنت كيفية التعديل

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

"المرور"تستعد لموجة الطقس السيئ.. وتحذر من الرعونة والسرعات الزائدة تجنبا لانقلاب المركبات..نشر سيارات الإغاثة وخط ساخن للإبلاغ عن الحوادث..ومراقبة الطرق على مدار الساعة..تعزيز الخدمات بالمحاور لمنع الزحام

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

صور.. تعرف على أغنى ملاك الأندية حول العالم

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

تعرف على أحدث حيل أبل لتعويض خسائرها فى الصين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة