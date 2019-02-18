إسرائيل تغلق باب الرحمة فى الأقصى بالسلاسل الحديدية ودعوات فلسطينية للاحتجاج

كتب : أحمد جمعة

دعا نشطاء فلسطينيون فى مدينة القدس أبناء الشعب الفلسطينى القادرين على الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، إلى التوجه للمسجد الأقصى المبارك، والمشاركة فى أداء الصلوات فى منطقة "باب الرحمة" داخل المسجد، بدءاً من صلاة ظهر اليوم، احتجاجاً على استهداف الاحتلال الاسرائيلى باب الرحمة وإغلاقه بقفل وسلاسل حديدية.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، الاثنين، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلى اقتحموا، الليلة الماضية، المنطقة وأقدموا على وضع أقفال جديدة خلسةً على باب الرحمة، لمنع الأوقاف من فتحها أو استخدامها.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلى كان قد أغلق مبنى "باب الرحمة" الواقع فى الجهة الشرقية من المسجد الأقصى منذ عام 2003، ومنذ ذلك الوقت تصدر شرطة الاحتلال الإسرائيلى قرارًا بإغلاقه لمدة عام يتم تجديده باستمرار.

ولجأت قوات الاحتلال الإسرائيلى فى الآونة الأخيرة إلى منع المصلين من الاقتراب من المنطقة، بل منعت حراس وسدنة المسجد الأقصى من الاقتراب من المستوطنين فى المنطقة خلال فترة الاقتحامات، فضلاً عن تصريحات صدرت عن جماعات الهيكل المزعوم تؤكد نيتهم اقتطاع منطقة باب الرحمة لإقامة كنيس يهودى يكون بمثابة "حائط مبكى" جديد داخل المسجد الاقصى.