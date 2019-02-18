إحالة أوراق حارس عقار وعاطل للمفتى لقتهما مواطن لسرقته فى الشرقية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إحالة أوراق حارس عقار وعاطل لفضيلة مفتى الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعى، لقيامهما بقتل مواطن لسرقة دراجته البخارية تحت تهديد السلاح، وحددت المحكمة جلسة الأول من أبريل للنطق بالحكم.

وصدر القرار، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

وتعود أحداث القضية 41630 لسنة 2015، جنايات منيا القمح، ليوم 30 يوليو عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد وصول "خالد م رج" لمستشفى منيا القمح جثة هامدة.

وأكدت تحريات الرائد رائد ربيع، رئيس مباحث منيا القمح، قيام " أحمد وح" 19 سنة حارس عقار مقيم بنى قريش، و" عماد ح ع" 22 سنة عاطل، مقيمان دائرة مركز منيا القمح، بإرتكاب الواقعة، بأن قاما بإطلاق عيار نارى نحوه المجنى عليه أثناء قيادته دراجته البخارية برفقة شقيقه لسرقته، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة، قررت إحالتهما إلى فضيلة مفتى الديار المصرية.