أمراء آل سعود ينعون الأمير عبد الله بن فيصل رئيس نادى أهلى جدة السابق

كتب إسلام جمال

شارك عدد كبير من أمراء آل سعود بالمملكة العربية السعودية ، فى نعى الأمير عبد الله بن فيصل بن تركى رئيس نادى أهلى جدة السابق، من خلال حساباتهم على موقع "تويتر".

وكان من أبرز هؤلاء الأمراء، الدكتور خالد آل سعود، الذى نشر صورته مع الراحل، داعياً الله أن يتغمده برحمته ، كذلك حرص الأمير فيصل بن تركى بن فيصل على نعى عمه الأمير الراحل.



دكتور خالد آل سعود



فيصل بن تركى بن فيصل



فيصل بن تركى

كان الديوان الملكى السعودى، أعلن وفاة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركى رئيس نادى أهلى جدة السابق ، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي ( الأول ) بن عبدالعزيز آل سعود، انتقل إلى رحمة الله مساء اليوم ، وسيصلى على جثمان الأمير، يوم غدٍ الثلاثاء بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض .

والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، هو الابن الثانى للأمير فيصل، حفيد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود ، وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف فى منطقة الحدود الشمالية، وترأس نادى الأهلى السعودى لكرة القدم أكثر من مرة، وهو عضو شرف بارز ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف.