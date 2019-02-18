أكثر من 700 شخص يشاركون فى إخماد حرائق بشمال إسبانيا

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أعلنت السلطات المحلية فى منطقة "كانتابريا" الإسبانية اليوم الإثنين، أن أكثر من 700 شخص حاولوا إخماد حرائق يبلغ عددها نحو 50 بشمال إسبانيا .

وذكرت السلطات، فى بيان لها حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية)، "إن 760 شخصا من مختلف الأجهزة يعملون على محاولة إخماد 48 حريقا مشتعلا"، مشيرا إلى إحصاء 50 حريقا خلال أمس .

وأعلنت حكومة كانتابريا أنه ومنذ الإعلان عن اندلاع أولى الحرائق فى هذه المنطقة الجبلية يوم الخميس الماضى لم تسجل أى خسائر بشرية، حيث اندلعت غالبية الحرائق فى مناطق نائية لا تهدد سلامة السكان أو البنى التحتية .

ومن جانبه، قال رئيس منطقة كانتابريا ميجيل انخل إنه "لا يوجد أى إصابات بشرية جراء الحرائق، وإنه تم إجلاء 5 أشخاص فقط".