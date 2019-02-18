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الإثنين، 18 فبراير 2019 04:59 م
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أفريكوم تنفى مقتل 3 جنود أمريكيين على يد مسلحى حركة الشباب بالصومال

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:19 م
أفريكوم تنفى مقتل 3 جنود أمريكيين على يد مسلحى حركة الشباب بالصومال حركة الشباب الصومالية
أ ش أ
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نفت القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا (أفريكوم) اليوم /الاثنين/ الادعاءات المثارة حول مقتل 3 جنود أمريكيين فى هجوم شنته حركة الشباب الصومالية المتطرفة على قاعدة عسكرية فى الصومال .
وذكرت (أفريكوم) - فى بيان نقلته إذاعة (شابيلى) الصومالية - أنه تم حصر كافة الضباط الأمريكيين عقب الهجوم بقذائف الهاون الذى تعرضت له قاعدة "بالى-دوجل" العسكرية هذا الأسبوع.
يُذكر أن العمليات العسكرية للجيش الأمريكى شهدت تكثيفًا كبيرًا فى عام 2017 منذ أن تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منصبه، بهدف دحر الإرهابيين من البلاد.


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