أفريكوم تنفى مقتل 3 جنود أمريكيين على يد مسلحى حركة الشباب بالصومال

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نفت القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا (أفريكوم) اليوم /الاثنين/ الادعاءات المثارة حول مقتل 3 جنود أمريكيين فى هجوم شنته حركة الشباب الصومالية المتطرفة على قاعدة عسكرية فى الصومال .

وذكرت (أفريكوم) - فى بيان نقلته إذاعة (شابيلى) الصومالية - أنه تم حصر كافة الضباط الأمريكيين عقب الهجوم بقذائف الهاون الذى تعرضت له قاعدة "بالى-دوجل" العسكرية هذا الأسبوع.

يُذكر أن العمليات العسكرية للجيش الأمريكى شهدت تكثيفًا كبيرًا فى عام 2017 منذ أن تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب منصبه، بهدف دحر الإرهابيين من البلاد.