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أطفال مدرسة جاويش بالعريش يرفعون الأعلام فى افتتاح حديقة باسم الشهداء

الإثنين، 18 فبراير 2019 02:02 م
أطفال مدرسة جاويش بالعريش يرفعون الأعلام فى افتتاح حديقة باسم الشهداء محافظ شمال سيناء يفتتح حديقة تحمل اسماء الشهداء
شمال سيناء - محمد حسين
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رفع المئات من أطفال مدرسة مصطفى جاويش للتعليم الأساسى بالعريش، علم مصر فى احتفال نظمته المحافظة ومديرية التعليم بشمال سيناء بأفتتاح حديقة الشهداء، وأعمال تطوير وتجميل بمساهمة مجتمعية.

وقدم اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التحية لأطفال المدرسة، على ماقدموه من عروض تضمنت فقرات فنية على أنغام الموسيقى وعروض رياضية وخلفهم لافتات خط عليها عبارة "اللهم إحفظ مصر وشعبها" .

وفى كلمته قدم محافظ شمال سيناء الشكر والتقدير للقوات المسلحة على مابذلته من جهد فى تطوير المدرسة، ومن ساهموا فى أعمال التطوير.

وقال: "إننا نستمد من القوات المسلحة شعار يد تبنى ويد تحمل السلاح".

وكرم محافظ شمال سيناء عدداً من المساهمين فى إنشاء حديقة بالمدرسة وأعمال تجميل وتطوير بمساهمة مجتمعية، وهم عددا من المقاولين من أبناء مدينة العريش، وطلبة ومعلمى مدرسة العريش الزخرفية وكلية الإعلام بجامعة سيناء .

شارك فى حضور الاحتفال المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عبدالكريم الشاعر وكيل المديرية وحمزه رضوان مدير عام التعليم، ويسرى جاسر مدير إدارة العريش التعليمية.

 

افتتاح حديقة تحمل اسماء الشهداء بالعريش (1)
الأطفال يحملون الأعلام أثناء إفتتاح حديقة تحمل اسماء الشهداء بالعريش

 

افتتاح حديقة تحمل اسماء الشهداء بالعريش (1)
محافظ شمال سيناء يتفقد الحديقة
 
افتتاح حديقة تحمل اسماء الشهداء بالعريش (2)
عروض الأطفال بافتتاح حديقة تحمل اسماء الشهداء بالعريش 

 

افتتاح حديقة تحمل اسماء الشهداء بالعريش (2)
محافظ شمال سيناء يكرم الطالبات
 
افتتاح حديقة تحمل اسماء الشهداء بالعريش (3)
محافظ شمال سيناء يفتتح حديقة تحمل اسماء الشهداء بالعريش

 

افتتاح حديقة تحمل اسماء الشهداء بالعريش (3)
محافظ شمال سيناء يكرم الطالبات
 

 

افتتاح حديقة تحمل اسماء الشهداء بالعريش (4)
افتتاح حديقة تحمل اسماء الشهداء بالعريش 

 

 

 


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