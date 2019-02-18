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الإثنين، 18 فبراير 2019 09:56 م
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أسهم أوروبا تتماسك عند قمة 4 أشهر بدعم آمال محادثات التجارة

الإثنين، 18 فبراير 2019 08:29 م
أسهم أوروبا تتماسك عند قمة 4 أشهر بدعم آمال محادثات التجارة
رويترز
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اقتربت الأسهم الأوروبية الى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر اليوم الاثنين، وسط آمال بإحراز تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين أبقت على المعنويات مرتفعة بينما أغلقت بورصة وول ستريت بسبب عطلة ، وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعا 0.2 بالمئة، ليتماسك عند أعلى مستوياته منذ العاشر من أكتوبر.
 
وارتفع سهم فوريسيا 1.3 بالمئة، بعدما قالت الشركة الفرنسية المصنعة لأجزاء السيارات إنها تأمل في تحقيق أداء أفضل من السوق هذا العام، وأعلنت عن نمو في هامش الأرباح، لكنها حذرت من نمو سلبي في إنتاج السيارات عموما.
 
وخالفت مكاسب سهم فوريسيا اتجاه مؤشر قطاع السيارات الذي تراجع 0.3 بالمئة، مسجلا أداء أضعف من السوق بعد نشر بيانات تظهر انخفاض مبيعات السيارات في الصين للشهر السابع على التوالي.
 
وقاد سهم وايركارد السوق وقفز 15.2 بالمئة بعد أن حظرت هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) في ألمانيا تكوين مراكز مدينة في السهم أو زيادة تلك المراكز.
 
وأعطى سهم ريكيت بنكيزر السوق دفعة كبيرة أيضا بارتفاعه 4.6 بالمئة، بعدما أعلنت شركة السلع الاستهلاكية المدرجة في بريطانيا تحقيق نمو أعلى من المتوقع في مبيعات الربع الرابع، بدعم من استثمارات في أنشطتها الصحية والمنزلية.
 
وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 0.4 بالمئة بعدما سجل ارتفاعا حادا يوم الجمعة، عقب قول عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي بينوا كور إن من الممكن إطلاق جولة جديدة من القروض المنخفضة التكلفة للبنوك.

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