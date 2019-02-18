أحمد أبو هشيمة لـ"CNN عربية": والدى كان ضابط شرطة ومنه تعلمت الانضباط

كتب إسلام جمال

أكد رجل الأعمال المصرى، أحمد أبوهشيمة، العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المصريين أن أهم نصيحة عمل بها منذ بداياته العملية تمثلت فى أن "الرزق دائما ما يتوزع مبكرا، لذلك لابد أن تستيقظ مبكرا، ومنذ ذلك الحين أدركت أهمية عنصر والوقت وأهمية تخطيطه وعدم إهداره فيما لايجدى نفعا".

وأضاف أبو هشيمة خلال الحلقة الأولى من حواره فى برنامج "على القمة" على CNN عربية قائلاً: "لما تصحى بدرى، تقدر تنجز العديد من الأشياء، لأن اليوم، كما يقال، فيه بركة".

وتابع أبو هشيمة: "خدت الكلمة وبدأت أطبقها فى حياتى، لقيت إن عامل الوقت مهم جداً لأى إنسان بادئ حياته، وأنا بجد بصحى بدرى جدا بصحى الساعة 5.30 كل يوم، وأنا راجل بحب أعلم نفسى وبسمع نصيحة أى حد حتى لو أصغر منى".

وتابع: "بحب أعلم نفسى كل يوم، ناس كتير جداً فى حياتى خدت منهم حجات إيجابية فى حياتى فبقوا لى قدوة".

وواصل: "كل من تعلمت منه شيئاً إيجابياً يصبح قدوة له، والدى على سبيل المثال بحكم عمله كضابط شرطة، تعلمت منه الانضباط، وكل من أتعلم منه شيئًا إيجابيا، فهو قدوة لى".