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أب لمحكمة الأسرة: 8 سنوات محروم من رؤية أطفالى لرفضى التنازل عن أملاكى لزوجتى

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:42 ص
أب لمحكمة الأسرة: 8 سنوات محروم من رؤية أطفالى لرفضى التنازل عن أملاكى لزوجتى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى
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"حاتم أحمد صالح" أب ساقه حظه السيئ للوقوع فى قبضة زوجة لا ترحم، خلعته وتزوجت واختفت بأطفاله، وتركته يبحث عنها فى كل مكان بلا فائدة، ليظفر ولو مرة واحدة برؤيتهم، لتمضى 8 سنوات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة وقسم الشرطة يحمل عدة أحكام فى حافظة مستندات يجوب المحاكم بها.

وأكد الأب فى دعوى تمكينه من ضم أطفاله: "لم أتصور أن أقع فى امرأة مثلها، فبعد أن جعلتنى أعتقد أنها تحبنى ظهر وجهها الحقيقى بعد الزواج وبالأخص عندما بدأت برفض طلباتها الكثيرة بسلب أموالى وتسجيل ممتلكاتى باسمها وتخوفى من أفعالها".

وتابع: "فؤجئت بجواب على يد محضر بإنذارى بدعوى خلع مقامة ضدى فى حين أنها تمكث معى بنفس المنزل، وبعد أن واجهتها هربت واختفت بأطفالى الثلاثة بعد أن صدر الحكم لها وسرقت مبلغا ماليا والمنقولات ومصوغات والدتى مستغلة غيابي خارج مصر، وسافرت بحسب بعض المقربين، ومن وقتها وأنا أجوب البلاد والمحافظات بحثا عنها"  .

وأكمل: "ذهبت كل محافظات مصر وبعض البلدان العربية بحثا عنها فى ظل رفض والداتها بالتصريح لى عن محل إقامتها، لطلب تمكينى من رؤيتهم وتنفيذ الأحكام التى تحصلت عليها، ولكنها أصرت أن تنتقم منى وجعلت أطفالى يطلقون على شخص غريب كلمة بابا فى الرسائل الصوتية التى ترسلها لى ويسبونى بأبشع الألفاظ ويصرحون بكراهيتهم لى".


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