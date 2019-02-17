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16 إبريل.. الحكم على عامل بتهمة ذبح زوجته بسبب خلافات زوجية

الأحد، 17 فبراير 2019 02:19 م
16 إبريل.. الحكم على عامل بتهمة ذبح زوجته بسبب خلافات زوجية محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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حجزت اليوم الأحد، الدائرة 19 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد جادو، محاكمة عامل رخام، متهم بقتل زوجته فى المطرية، بسبب خلافات أسرية بينهما، للنطق بالحكم بجلسة 16 أبريل القادم. 
 
والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم المطرية، بلاغا من الأهالى بمنطقة ميدان المطرية، بوقوع جريمة قتل ضحيتها ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها بسبب الخلافات الأسرية على أحقية مسكن الزوجية، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، واتضح من المعاينة الأولية أن الزوجة تدعى "غادة.ع" 30 سنة ربة منزل أم لطفلين، غارقة فى دمائها ومفارقة الحياة، كما اتضح أن المتهم هو زوجها ويدعى "إبراهيم.ش- 33 سنة"، وذلك بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته بسبب نزاع على شقة الزوجية.
 
وبتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، تم ضبط المتهم مختبئا بمنطقة ترب البساتين، ومواجهته أمام ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة لوجود خلافات زوجية بينه وبين المجنى عليها، لتمسكها بحقها فى مسكن الزوجية بصفتها حاضنة، مما أثار حفيظته بعد طلبها الطلاق منه ورفضها عودته المنزل مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التى باشرت التحقيق معه، وأحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

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