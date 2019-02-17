يوسف أيوب يتعهد بمضاعفة تخفيضات الصحفيين على اشتراكات المترو والسكة الحديد

تعهد الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير صحيفة "صوت الأمة" والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، فى انتخابات التجديد النصفى، بمضاعفة التخفيضات الممنوحة للصحفيين على اشتراكات مترو الأنفاق والسكة الحديد، بجانب الحصول على تخفيضات على تذاكر السوبرجيت من قبل شركات النقل الجماعى لصالح الزملاء الصحفيين.

وأكد الكاتب الصحفى يوسف أيوب أنه تلقى وعود من المسئولين الذين التقاهم خلال الأيام الماضية، لمناقشة وبحث الخدمات التى يمكن تقديمها للزملاء الصحفيين بتحقيق والاستجابة لهذه المطالب، لافتا إلى أنه جارى تحديد نسبة التخفيضات التى سيتم تطبيقها سواء على اشتراكات المترو أو السكة الحديد أو تذاكر السوبر جيت.

وأضاف يوسف أيوب أن زيادة نسبة التخفيضات التى سيتم منحها للصحفيين ستكون دعما لهم ومراعاة لطبيعة ومهام عملهم وانتقالاتهم لممارسة مهامهم الصحفية، مؤكداً أن التخفيضات ستتناسب مع تطلعات الصحفيين.