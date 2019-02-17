وزير خارجية إيران: آلية التجارة الأوروبية للتعامل مع طهران لا تفى بالغرض

ميونيخ (رويترز)

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف اليوم الأحد، إن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا تفى بالغرض وإن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووى المبرم مع إيران فى 2015.

وأضاف ظريف أمام مؤتمر ميونيخ للأمن "ينبغى أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأمريكية الخطير."

وأضاف ظريف إن إسرائيل تسعى للحرب وإن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة. وأضاف "بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب... إسرائيل".

وتابع "الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي".