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وزير الطيران يستجيب لأسرة أحد العاملين بـ"مصر للطيران" ويأمر بأجراء عملية بالقلب

الأحد، 17 فبراير 2019 02:06 ص
وزير الطيران يستجيب لأسرة أحد العاملين بـ"مصر للطيران" ويأمر بأجراء عملية بالقلب وزير الطيران
محمود عبد الغنى
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وجه الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، بسرعة إجراء عملية دقيقة بالقلب لأحد العاملين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والذى تعرض لوعكة صحية طارئة وخطيرة تم على أثرها نقله لأقرب مستشفى من مقر سكنه.

 

وأفاد تقرير الحالة، بأن المريض يحتاج إلى استبدال للشريان الأورطى الصاعد واستبدال للصمام الأورطى وزراعة للشريان التاجية، وكذلك تركيب دعامات بالشريان الأورطى الهابط بتكلفة مالية كبيرة.

 

قامت أسرة المريض بإبلاغ مستشفى مصر للطيران، نظراً لصعوبة الحالة وارتفاع التكاليف العلاجية، عندما علم وزير الطيران بخطورة الحالة الصحية لأحد العاملين أعطى توجيهاته للدكتور أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر للطيران بإرسال سيارة إسعاف مجهزة لنقل العامل على الفور إلى المستشفى واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة والفحوصات العلاجية له.

 

جدير بالذكر أن مستشفى مصر للطيران استدعت طاقمين من القصر العينى لإجراء الجراحة للمريض، والتى استمرت من الساعة 12 مساء الجمعة وحتى الثامنة صباح يوم السبت، هذا ويتابع وزير الطيران الحالة الصحية للمريض أولاً بأول منذ دخوله المستشفى حتى أطمئن عليه بعد إجراء العملية الخطيرة ونقله إلى وحدة الرعاية المركزة بالمستشفى.

 


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