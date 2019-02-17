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وزير الزراعة طرح منتجات مشروع غرب المنيا بالأسواق بسعر التكلفة و3 جنيهات للطماطم

الأحد، 17 فبراير 2019 01:39 م
وزير الزراعة طرح منتجات مشروع غرب المنيا بالأسواق بسعر التكلفة و3 جنيهات للطماطم منتجات مشروع غرب المنيا
كتب عز النوبى
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قرر  الدكتور  عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، طرح منتجات مشروع غرب غرب المنيا في منافذ الوزارة للمواطنين وبسعر التكلفة، انطلاقا من دور وزارة الزراعة في مكافحة غلاء الأسعار.
 
وقال  وزير الزراعة ، إن  سياسة الوزارة هى القضاء على الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار بنسبة كبيرة ، فعلى سبيل المثال  تقوم ببيع كيلو الطماطم في منافذها من منتجات مشروع غرب غرب المنيا بسعر ثلاثة جنيهات للكليو والكرنبة بخمس جنيهات وهي اسعار تقريبا أقل من نصف ثمنها في الأسواق، مضيفا  أن  سيارة التوزيع متواجدة يوميا من الساعة العاشرة صباحا عند مقر الوزارة بالدقى.
 
والجدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام امس بزيارة مشروع غرب غرب المنيا الذي يستهدف زراعة وتنمية 20 الف فدان أشاد بجهود العاملين بالمشروع الذين يعملون في ظروف بيئية غاية في الصعوبة وتحدوا الصعاب واستطاعوا تحويل الصحراء الجرداء إلى جنة خضراء حتى تصبح مزرعة نموذجية تشجع المستثمرين على الاستثمار فيها.
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


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