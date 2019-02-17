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وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة مشروعات مياه الشرب المقرر دخولها الخدمة بالجيزة

الأحد، 17 فبراير 2019 09:35 ص
وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة مشروعات مياه الشرب المقرر دخولها الخدمة بالجيزة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أثناء الاجتماع
كتب أحمد حسن
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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بحضور مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف المشروعات المقرر دخولها الخدمة قبل الصيف المقبل بمحافظة الجيزة.
وقال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ مشروع محطة الحوامدية، بطاقة تصميمية 70 ألف م3/يوم، ومشروع توسعات محطة مياه أطفيح، بطاقة 60 ألف م3/يوم، ومشروع مأخذ ومحطة تنقية مياه الشرب بمنشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3/يوم، ومشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم، ومشروع محطة مياه أوسيم بطاقة 60 ألف م3/يوم، موضحاً أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة قبل موسم الصيف المقبل.
 
وأشار رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع طلمبات إمبابة، حيث تم فك 3 طلمبات، وتركيب 3 طلمبات، وجارٍ التجهيز للتشغيل، وهو ما سيسهم فى رفع كفاءة عمل المحطة، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
 
جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع (3)

جانب من الاجتماع (4)
جانب من الاجتماع (4)

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع (1)

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع (2)

 


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