وزيرة الصحة: دعم كافة مستشفيات قنا بالكوادر والأجهزة الطبية الحديثة

قنا - وائل محمد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة لن تتهاون فى مواجهة أى تحديات تعوق تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، بمختلف قطاعات الصحة فى محافظات الجمهورية، وذلك خلال تفقدها مستشفى التأمين الصحى، ومركز الأورام فى مدينة قنا، بمرافقة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا.

وأكدت الوزيرة، أن نسبة التشغيل بمستشفى قفط التعليمى متدنية للغاية وتحتاج إلى إعادة تشغيل وتحسين الخدمة بها، لأنها تضم عدد من الأجهزة ذات التكلفة العالية، والتى لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل بسبب سوء الإدارة ونقص الكوادر الطبية.

وأضافت بأن الوزارة ستقوم بدعم واستكمال التجهيزات الطبية فى مستشفى التأمين الصحى، والتى تتضمن الأشعة المقطعية والقسطرة القلبية، وأن مركز أورام قنا يقدم خدمة متميزة للمرضى، ونسبة معدلات التشغيل عالية ولكنها تحتاج أيضا إلى دعم طبى من أجهزة متقدمة.

وأكدت أن الدولة ستوفر الدعم المادى للانتهاء من عمليات البناء والتسليم بمستشفيات "دشنا ونجع حمادى وأبوتشت"، ولكن لن يتم التشغيل إلا بعد توفير الكوادر.

وقال اللواء عبد الحميظ الهجان، إن الزيارة تأتى فى إطار الزيارات الميدانية التى تقوم بها الوزيرة لكافة المحافظات، ومنها محافظة قنا لمتابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، خاصة أن الحكومة تضع محافظات الصعيد على رأس أولوية خطتها للنهوض بالمنظومة الصحية بها.