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وزيرة الصحة تتفقد سير عمل " 100 مليون صحة" لطلاب المدارس بالأقصر

الأحد، 17 فبراير 2019 08:33 م
وزيرة الصحة تتفقد سير عمل " 100 مليون صحة" لطلاب المدارس بالأقصر هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد ، يرافقها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عمل مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية"100 مليون صحة" لطلاب المدارس الثانوية، وذلك بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين.
 
وأوضحت وزيرة الصحة، أن مبادرة "100مليون صحة" لطلاب المدرارس الثانوية تسير بشكل أكثر من المتوقع، لافتة إلى أن الوزارة قاربت على الانتهاء من مسح مليون طالب ثانوي وذلك منذ إنطلاق المبادرة ، مشيرة الى أنه  تم مسح 10 آلاف و 548 طالب بمحافظة الأقصر، موضحة أن من يثبت إصابته بالفيرس يتم تحويله لتلقى العلاج بالمجان.
 
كما تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم يرافقها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عمل مبادرة " نور الحياة" صندوق تحيا مصر، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر، وذلك بمدرسة صلاح الدين الإبتدائية المشتركة بالأقصر، وأشادت وزيرة الصحة بعمل المبادرة والقائمين عليها، مؤكدة أن جميع المبادرات تتكامل مع بعضها البعض، لهدف واحد هو صحة المواطن المصرى ، مشيرة الى  أنه تم مسح 40 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض " الانيميا والتقزم والسمنة" وذلك منذ إطلاق المبادرة أمس الأحد.
 
 
 

 

 


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الصحة

١٠٠ مليون صحة

الاقصر

المدارس




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