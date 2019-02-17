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وزيرة الصحة تتفقد اليوم المنشآت الطبية بمحافظة قنا

الأحد، 17 فبراير 2019 06:23 ص
وزيرة الصحة تتفقد اليوم المنشآت الطبية بمحافظة قنا وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
كتب وليد عبد السلام
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تتفقد اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عدد من المنشآت الطبية بمحافظة قنا، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتى فى إطار الزيارات الميدانية التى تقوم بها الوزيرة لكافة المحافظات، حرصا منها على متابعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الوزيرة تضع محافظات الصعيد على رأس أولوية خطة الوزارة للنهوض بالمنظومة الصحية بها.

وأشار مجاهد، إلى أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بمحافظة قنا وتستهلها بمستشفى قفط المركزى، ثم مستشفى التأمين الصحى بقنا، ومركز أورام قنا، وعقب انتهاء جولتها لمحافظة قنا، تتوجه إلى محافظة الأقصر، ومن المنتظر أن تتفقد مستشفى اسنا، ثم مستشفى ارمنت، كما ستقوم بافتتاح وحدة صحة الشيخ موسى، حرصا من الوزارة على التوسع فى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.

 

 


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