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وزيرة الثقافة تشارك ديفيلة المراكب النيلية لـ26 فرقة احتفالا بمهرجان أسوان الدولى

الأحد، 17 فبراير 2019 12:18 م
وزيرة الثقافة تشارك ديفيلة المراكب النيلية لـ26 فرقة احتفالا بمهرجان أسوان الدولى وزيرة الثقافة أثناء مشاركتها بديفيليه المراكب النيلية
أسوان - ندى سليم - عبدالله صلاح
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شاركت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، فى ديفيلة المراكب النيلية، وذلك للدعاية عن إنطلاق مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الذى ينطلق بدءا من اليوم الأحد 17 فبراير وحتى يوم 22 فبراير.

وشاركت الوزيرة على متن أحد المراكب على ضفاف كورنيش النيل بمحافظة أسوان، وشاهدت العروض الفنية المميزة التى تقدمها 26 فرقة فنية من مختلف البلدان وهم "فرقة أندونيسيا، وغانا وكونغو والمغرب والأردن والصين وبولندا والسودان وتوجو والجزائر وتونس وفلسطين"، فضلا عن عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية وهى "الأقصر وسوهاج وبورسعيد والعريش ومطروح وفرقة أسوان للفنون الشعبية".
 

وزيرة الثقافة أثناء مشاركتها بديفيليه المراكب النيلية (1)
عروض الفرق المشاركة بديفيليه المراكب النيلية بأسوان

 

وزيرة الثقافة أثناء مشاركتها بديفيليه المراكب النيلية (2)
عروض الفرق المشاركة بديفيليه المراكب النيلية بأسوان

 

وزيرة الثقافة أثناء مشاركتها بديفيليه المراكب النيلية (3)
عروض الفرق المشاركة بديفيليه المراكب النيلية بأسوان

 

وزيرة الثقافة أثناء مشاركتها بديفيليه المراكب النيلية (4)
وزيرة الثقافة أثناء مشاركتها بديفيليه المراكب النيلية

 

وزيرة الثقافة أثناء مشاركتها بديفيليه المراكب النيلية (5)
وزيرة الثقافة أثناء مشاركتها بديفيليه المراكب النيلية

 

وزيرة الثقافة أثناء مشاركتها بديفيليه المراكب النيلية (6)
وزيرة الثقافة أثناء مشاركتها بديفيليه المراكب النيلية 

 


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