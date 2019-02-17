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وزيرة الثقافة تتفقد اليوم سمبوزيوم أسوان لوضعه ضمن مزارات منتدى الشباب

الأحد، 17 فبراير 2019 02:00 ص
وزيرة الثقافة تتفقد اليوم سمبوزيوم أسوان لوضعه ضمن مزارات منتدى الشباب الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة
أسوان - عبد الله صلاح
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تزور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، سمبوزيوم أسوان الدولى للنحت على الجرانيت فى دورته الرابعة والعشرين، على هامش جولتها التفقدية بمحافظة أسوان.

وقال الدكتور هانى فيصل قوميسير السمبوزيوم، إنه سيتم التنسيق بين محافظة أسوان ووزيرة الثقافة لوضع زيارة المتحف المفتوح للسمبوزيوم بمنطقة شلال أسوان ضمن برنامج زيارة أعضاء منتدى الشباب العربى الإفريقى، الذى سيعقد خلال شهر مارس المقبل، مع رصف الطرق المؤدية للمتحف وتجميل المنطقة المحيطة به وإضاءته حتى يستقبل زواره مع الفترة المسائية.

وأضاف الدكتور هانى فيصل، فى تصريحات خاصة، أن السمبوزيوم الدولى أصبح جاذب لزيارة رجال الأعمال المصريين والأجانب باعتباره عمل متفرد لاستخدامه خامة الجرانيت الأكثر صلابة ويضم 320 عمل فنى متميز.

وأشار ذكى البتانونى المدير التنفيذى للسمبوزيوم، إلى أن الدكتور باسم فاضل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طالب بإعداد بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الثقافية لمدينة العلمين الجديدة ومدينة أسوان الجديدة بالأعمال الفنية وتجميل ميادينهم بأعمال من السمبوزيوم.


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