والد الطفل المتوفى بحلوان: "كان بيشرب من الحنفية وشرق فمات"

كتب على عبد الرحمن

أدلى والد طفل لقى مصرعه غرقا فى حلوان بتفاصيل وفاة نجله قائلا: "كنا نجلس فى الشقة ودخل ابنى للشرب من صنبور المياه وحينما تأخر ذهبت له وجدت الصنبور مفتوحا ووجدته متوفيا".

وكان إخطار ورد للعميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، من مستشفى حلوان العام، يفيد وصول جثة طفل، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين وفاته باسفكسيا الغرق.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى "ى.م" 4 سنوات، وبسؤال والده "م.ى" 46 سنة عامل زجاج، أكد أنه غرق فى حوض المياه بشقته.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، وصرحت بدفن جثة الطفل بعد عرضها على الطب الشرعى.