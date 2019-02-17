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واشنطن تؤكد مواصلتها مساندة التحالف العربى فى اليمن

الأحد، 17 فبراير 2019 07:08 م
واشنطن تؤكد مواصلتها مساندة التحالف العربى فى اليمن قوات التحالف العربى
أ ش أ
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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن قواتها ستواصل مساندة التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، ومقاتلة تنظيم القاعدة الإرهابي.

 

وقال نائب مدير القيادة الوسطى للجيش الأمريكي جون ألن قوله، حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية: "نواصل تقديم الدعم للتحالف العربي بقيادة السعودية، وبشكل خاص مساعدته في الاستهداف الدقيق وتقليل خطر وقوع خسائر مدنية".

 

وأضاف المسئول العسكري الأمريكي، على هامش مشاركته في معرض (آيدكس) الدفاعي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي: "نواصل التركيز على هزيمة تنظيمي القاعدة وداعش، ولا نزال على أتم الجاهزية للقيام بما يلزم في هذا الصدد".

 

وتقدم القوات الأمريكية دعمًا للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 2015 في مواجهة الحوثيين، كما تشن عمليات ضد تنظيمي القاعدة وداعش في هذا البلد.

 


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