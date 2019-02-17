video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نتنياهو يزعم: إيران فى طريقها للحصول على ترسانة نووية

الأحد، 17 فبراير 2019 02:35 م
نتنياهو يزعم: إيران فى طريقها للحصول على ترسانة نووية نتنیاهو
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران فى طريقها للحصول على ترسانة نووية، لافتا إلى أن لديه مخاوف من احتفاظ إيران بالاتفاق النووى المبرم فى 2015 والذى وصفه بـ"الفظيع".

وأضاف فى مقابلة مع قناة صوت أمريكا الإخبارية الناطقة بالفارسية، أن "إيران نتيجة لهذا الاتفاق حصلت على مليارات... لكن هذه الأموال لم تصل للشعب الإيرانى وأنفقتها على الحوثيين وحزب الله والعراق وسوريا والمليشيا الشيعية الموالية لها".

 

 

وصرح نتنياهو بأن "إيران تقول يوميا وكل ساعتين تقريبا أنها تريد إبادة يهود إسرائيل وتدمير إسرائيل.. " لافتا إلى أن إيران تهدد بنقل المليشيا الموالية لها ومعداتها وقسما كبير من الجيش على بعد 1500 كلم من إسرائيل، قائلا لن نسمح بذلك سنمنعهم مثلما فعلنا فى السابق.

وحول الشعب الإيرانى حرض نتنياهو الإيرانيون على الخروج ضد النظام، معتبرا أن ازدهار هذا الشعب مرهون بزوال نظام الدكتاتورية الدينية في طهران، وقال إنه يتفهم دوافع احتجاجات الشارع الإيراني.

ورأى إنه يترتب على الإيرانيين أن يقرروا كيف سيتصرفون مع هذا النظام، وقال "أتفهم شجاعة الناس الذين ينزلون إلى الشوارع، أو يزورون صفحتي في الفيسبوك، فهذا يتطلب الجرأة وهم يفعلون ذلك، مما يعني أنهم لم يفقدوا الأمل بعد"، ووصف نتنياهو الشعب الإيراني بأنه "شعب موهوب يملك تراثا غنيا، ويستحق حاضرا ومستقبلا أفضل".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عقود الفتن.. قطر وإيران.. 40عام من العلاقات المشبوهة ونشر الإرهاب.. عرش "تميم" تحت الوصاية الإيرانية مقابل الحماية.. ومونديال 2022 برعاية الحرس الثوري فى الدوحة.. و"آل ثانى" تبارك أربعين ثورة الخمينى

وزير خارجية إيران: "أوروبا تشكو من صواريخنا فعليها بيع مقاتلات لنا"

طهران تعلق فشلها الأمنى والتكنولوجى على العالم وتوزع اتهاماتها.. ظريف يكشف كذب النظام ويعلق إخفاق إطلاق قمر صناعى على أمريكا.. تهديدات الحرس الثورى على المكشوف.. وجعفرى يلوح بالانتقام من أنظمة عربية ثأرا لقتلاه

كيف تقرأ إيران مؤتمر وارسو؟ ارتباك ومخاوف فى طهران وهجوم إعلامى ورسمى.. نتنياهو: إيران تهدد الأمن فى الشرق الأوسط.. ونائب ترامب: الملالى أكبر ممول للإرهاب.. وبومبيو يتمسك بالمواجهة لـ"يعم السلام"

مؤتمر وارسو يواجه الخطر الإيرانى ويدعو لتحالفات جديدة فى الشرق الأوسط.. وزير الخارجية الأمريكى: علينا العمل معا لمواجهة تحديات المنطقة.. بولندا تحذر من سلوك طهران.. وارتباك فى صفوف "دولة الملالى"

بالتزامن مع مؤتمر وارسو.. معارضين لإيران يدشنون هاشتاج "لا للملالى" على تويتر

محامى ترامب: مؤتمر وارسو خطوة هامة لتشكيل تحالف دولى "لإسقاط نظام إيران"

نتنياهو

اسرائيل

ايران

اخبار ايران

اخبار اسرائيل

اخبار العالم

الاتفاق النووى




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة