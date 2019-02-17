نتنياهو يزعم: إيران فى طريقها للحصول على ترسانة نووية

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران فى طريقها للحصول على ترسانة نووية، لافتا إلى أن لديه مخاوف من احتفاظ إيران بالاتفاق النووى المبرم فى 2015 والذى وصفه بـ"الفظيع".

وأضاف فى مقابلة مع قناة صوت أمريكا الإخبارية الناطقة بالفارسية، أن "إيران نتيجة لهذا الاتفاق حصلت على مليارات... لكن هذه الأموال لم تصل للشعب الإيرانى وأنفقتها على الحوثيين وحزب الله والعراق وسوريا والمليشيا الشيعية الموالية لها".

وصرح نتنياهو بأن "إيران تقول يوميا وكل ساعتين تقريبا أنها تريد إبادة يهود إسرائيل وتدمير إسرائيل.. " لافتا إلى أن إيران تهدد بنقل المليشيا الموالية لها ومعداتها وقسما كبير من الجيش على بعد 1500 كلم من إسرائيل، قائلا لن نسمح بذلك سنمنعهم مثلما فعلنا فى السابق.

وحول الشعب الإيرانى حرض نتنياهو الإيرانيون على الخروج ضد النظام، معتبرا أن ازدهار هذا الشعب مرهون بزوال نظام الدكتاتورية الدينية في طهران، وقال إنه يتفهم دوافع احتجاجات الشارع الإيراني.

ورأى إنه يترتب على الإيرانيين أن يقرروا كيف سيتصرفون مع هذا النظام، وقال "أتفهم شجاعة الناس الذين ينزلون إلى الشوارع، أو يزورون صفحتي في الفيسبوك، فهذا يتطلب الجرأة وهم يفعلون ذلك، مما يعني أنهم لم يفقدوا الأمل بعد"، ووصف نتنياهو الشعب الإيراني بأنه "شعب موهوب يملك تراثا غنيا، ويستحق حاضرا ومستقبلا أفضل".