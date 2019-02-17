video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 17 فبراير 2019 02:48 م
ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - معتز الشربينى
إضافة تعليق

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أوضح فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة

وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول

كما غادر عدد 758 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39368 من البضائع العامة، منها 115 سيارة نقل محملة بـ 5928 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75577، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 17201 طنا .

هذا وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6000 طن يوريا و 31706 طن ملح و1252 طن نترات أمونيوم .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 628 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 457 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1477 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11000 طن فول صويا 10340 طن حديد و 3000 طن قمح و 5498 طن أرز و 25990 طن ذرة و 1107 طن خشب و 93 طن مواسير .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميناء دمياط يستقبل 6 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

هيئة ميناء دمياط

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

سفن بالمخطاف الخارجى

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

فيديو يرصد لقاءات الرئيس السيسي خلال مشاركته فى مؤتمر الأمن بميونخ

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

شاهد.."مباشر قطر" تكشف الانشقاقات داخل تنظيم الحمدين وهزيمة سفراء تميم

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

تميم ينتهك القطاع التعليمى.. الدوحة تعصف بالمعلمين وتنتهك حقوق الطلاب المكفوفين.. الأمير القطرى يفصل الموظفين دون أسباب ويمارس القمع ضد المعلمات.. ومحلل سعودى يفضحه: لم تبق خدمة ما قدمتها قطر لإسرائيل

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

فيديو وصور.. خالد صلاح يهنئ تامر حسنى على أغنية "ناسينى ليه".. الكليب أظهر جمال الإسكندرية ومكتبتها فى أبهى صورة.. حقق نجاحا كبيرا فور طرحه.. ونجم الجيل يمنح الضوء الأخضر لموهبة شابة جديدة

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

من نيمار إلى رونالدو.. ملوك الطائرات الخاصة فى كرة القدم

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

باحث يوضح كيفية عمل الذكاء الاصطناعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة