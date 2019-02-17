ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، بياناً أوضح فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .

وبذلك وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

كما غادر عدد 758 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39368 من البضائع العامة، منها 115 سيارة نقل محملة بـ 5928 طن قمح .

وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75577، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 17201 طنا .

هذا وقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6000 طن يوريا و 31706 طن ملح و1252 طن نترات أمونيوم .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 628 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 457 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1477 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11000 طن فول صويا 10340 طن حديد و 3000 طن قمح و 5498 طن أرز و 25990 طن ذرة و 1107 طن خشب و 93 طن مواسير .