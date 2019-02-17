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منافس نتنياهو الرئيسى فى الانتخابات يتفق معه بشأن إيران

الأحد، 17 فبراير 2019 02:34 م
منافس نتنياهو الرئيسى فى الانتخابات يتفق معه بشأن إيران الجنرال الإسرائيلى السابق بينى جانتز
رويترز
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عبر الجنرال الإسرائيلى السابق بينى جانتز، الذى يعتبر أقوى منافس لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى الانتخابات المقررة فى أبريل، عن دعمه اليوم الأحد لسياسة الزعيم اليمينى الصارمة إزاء إيران.

وقال قائد الجيش الإسرائيلى السابق والمرشح المنتمى لتيار الوسط فى مؤتمر ميونيخ للأمن "أدعم رئيس الوزراء نتنياهو فى مواجهة عدوان إيران".

وتشير استطلاعات الرأى إلى أن حزب ليكود بزعامة نتنياهو سيفوز فى انتخابات 9 أبريل وسيحصل على نحو 30 مقعدا فى الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وهو ما يكفى لتشكيل ائتلاف من أحزاب دينية ويمينية مماثل لذلك الذى يرأسه الآن.

وتتوقع استطلاعات الرأى أن يحل حزب (حصانة إسرائيل) بزعامة جانتز فى المركز الثانى بنحو 20 مقعدا. ومن شأن ذلك أن يؤهله للانضمام لائتلاف يقوده نتنياهو فى المستقبل، ما لم يحاول إقناع أحزاب أخرى بتشكيل حكومة ائتلافية برئاسته.

 

 

 


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