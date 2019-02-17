مصر تطلق أول منصة قضائية إفريقية إلكترونية لدعم التعاون بين دول القارة

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار الدكتور حنفى على جبالى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رسميا تدشين أول منصة قضائية إلكترونية إفريقية، خلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية المنعقد حاليا باحد الفنادق بالقاهرة.

وأكد جبالى، أن إطلاق المنصة القضائية الإلكترونية، يأتى كاستجابة مصرية 100% لتوصيات المؤتمر رفيع المستوى فى دورته السابقة، وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم التعاون مع دول القارة الإفريقية، ويتزامن انطلاق المنصة فى مستهل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن القضاء الدستورى هو من يحمى ويصون الحقوق، لذلك تم إطلاق المنصة الإلكترونية التى ستحتوى على جميع المعلومات الخاصة بأحكام المحاكم الدستورية فى إفريقيا وشرح مضامينها.

وتستهدف المنصة الإلكترونية، تبادل الأحكام القضائية بين دول القارة، وتبادل الخبرات وإقامة الحوار حولها وشرحها لتعظيم الاستفادة، فضلًا عن إتاحة فرص التدريب وتبادل الخبرات بين القضاة بمختلف الدول عبر المنصة الإلكترونية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شارك أمس فى الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر بمشاركة وزراء العدل، والدولة لشئون مجلس النواب، الهجرة والمصريين بالخارج، والكهرباء، بالإضافة إلى الوفود المشاركة ورؤساء الهيئات القضائية المختلفة.