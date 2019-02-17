مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع وطالب أثناء اللهو بجوار محول بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل داخل المنطقة الصناعية الثانية بحى الكوثر، مصرعه صعقا بالكهرباء، عقب ملامسة يده بعض الأسلاك بإحدى الماكينات الموجودة بالمصنع، بينما لقى طالب أيضا مصرعه، عقب قيامه باللهو بجوار محول كهرباء بدائرة مركز المنشاه.

ترجع الواقعة الأولى، عقب ورود بلاغا لمركز شرطة أخميم من المستشفى المركزى، بوصول نادر ح ع ش25 سنة عامل بمصنع أكياس بلاستيك كائن بالمنطقة الصناعية الثانية دائرة المركز، ويقيم بناحية سلاموني دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائى.

على الفور، انتقل إلى مكان البلاغ المقدم طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، وبسؤال حليم ع ش 52 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية والد المتوفـي ومحمد ا م م 35 سنة مالك المصنع – ويقيم بناحية جزيرة المنتصر دائرة مركز المنشاة قررا بأنه أثناء قيام المتوفـى بعمله بالمصنع، لامست يده بعض الأسلاك بإحدى الماكينات، مما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود حروق بكف اليدين، وأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب " نتيجة صعق كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.

كما تبلغ لمركز شرطة المنشاه من مستشفي سوهاج العام بوصول غبريال م ن 16 سنة طالب ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائى.

بالانتقال والفحص وسؤال عمه جميل ن غ 55 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية، قرر أنه حال لهو نجل شقيقه المذكور بجوار محول كهرباء بذات الناحية، صعقه التيار الكهربائى، مما أدى لوفاته ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بإصابتها حروق بالذراع الأيمن وأن سبب الوفاة" هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائي " ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة ، تم إخطار هندسة كهرباء المنشاه لاتخاذ اللازم.