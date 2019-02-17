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مصدر أمنى عراقى: مقتل شخص فى تفجير بمحافظة صلاح الدين

الأحد، 17 فبراير 2019 09:03 ص
مصدر أمنى عراقى: مقتل شخص فى تفجير بمحافظة صلاح الدين الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أوردت قناة قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية اليوم الأحد، أن شخصا قتل فى تفجير بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت القناة عن مصدر أمنى عراقى- لم تسمه- القول إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق فى منطقة المجمعات بقضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين انفجرت؛ ما أدى إلى مقتل شخص صادف مروره لحظة التفجير، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى "الطب العدلى"، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

وتشهد بعض المحافظات العراقية- بين الحين والآخر- تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية فى مناطق متفرقة منها؛ ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

 


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