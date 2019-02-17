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مسيرة جديدة بلندن للمطالبة باستفتاء ثان حول "بريكست" فى 23 مارس

الأحد، 17 فبراير 2019 12:30 م
مسيرة جديدة بلندن للمطالبة باستفتاء ثان حول "بريكست" فى 23 مارس رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندنبدنت" البريطانية، إن المطالبين بإجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سوف ينزلون إلى الشوارع للمشاركة فى مظاهرة ضخمة فى 23 مارس المقبل للمطالبة بمنح القول الفصل بشأن "بريكست" للبريطانيين. 
 
وأضافت الصحيفة أن مسيرة "دعوا الشعب يقرر" تم تنظيمها بالشراكة مع حملة صحيفة "الأندبندنت" "القول الأخير"، على أن تنطلق من لندن قبل ستة أيام فقط من مغادرة المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى المقررة فى 29 مارس. 
 
واعتبرت الصحيفة، أن قرار منح البريطانيين القول الأخير فى مسألة بريكست لا يزال متاحا لاسيما مع رفض الاتحاد الأوروبى للتغييرات التى طالبت بها رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى إثر الهزيمة الساحقة التى تعرضت لها بعد رفض العموم لاتفاق الخروج مرة أخرى، ومع تهديد وزراء الحكومة بالاستقالة.
 
وأعلنت حملة "تصويت الشعب" الآن استعدادها لتنظيم حدث ضخم مماثل لذلك فى أكتوبر الماضى، والذى جذب ما يصل إلى 700 ألف شخص فى لندن والعديد من المسيرات فى مدن أخرى.
 
وبدعم من صحيفة الإندبندنت، سيمنح الجمهور فرصة أخرى لإبلاغ الحكومة بأن الناخبين يجب "إعطاؤهم القول الفصل فى أى صفقة لها علاقة بالبريكست".
 

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