مستشار وزير التعليم العالى يتفقد مستشفى الأورمان الجامعى خلال زيارته لأسيوط

أسيوط محمود عجمى

قام الدكتور محمد الشناوى مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للعلاقات والاتفاقيات الدولية، بزيارة إلى مستشفى الأورمان الجامعي للقلب، وكلية طب الأسنان، وذلك على هامش مشاركته فى فاعليات ملتقى التعاون الدولى، الذى نظمه مكتب العلاقات الدولية بجامعة أسيوط ، حيث رافقه فى الزيارة الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط .

وقال نائب رئيس الجامعة، أن الزيارة بدأت بتوجه الدكتور محمد الشناوى إلى مستشفى الأورمان الجامعى للقلب، حيث كان فى استقباله الدكتور حسام العربي مدير مستشفى الأورمان، لاستعراض مستويات الخدمة المتطورة التى تقدمها المستشفى لمختلف المرضى فى أدق وأشد العمليات الجراحية تعقداً، مشيرا إلى تفقده داخل بعض قطاعات المبنى المكون من 8 طوابق، والذى تم إنشائه بتكلفة تجاوزت 350 مليون جنيه ، بطاقة استيعابية 260 سرير داخلي وعناية متوسطة، ومركزة ورعاية حرجة وثلاث أجهزة قسطرة للقلب، وستة غرف عمليات قلب مفتوح وجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز أشعة مقطعية إلى جانب أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية، ووحدة التخدير والتأهيل الطبي لمرضى القلب، ووحدة بحوث وأمراض القلب، إلى جانب تطبيق لتقنية الرنين المغناطيسي والطبيعى بالمجهود، هو الأحدث والفريد من نوعه على مستوى الجمهورية .

وفى هذا الشأن، أوضح الدكتور المنشاوي، أن الزيارة تضمنت أيضاً كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي، حيث استقبلتهم الدكتورة هبة راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والتي تعد من الكليات حديثة العهد بالجامعة، والذي تم الانتهاء من إنشائه مؤخراً، والتي تضم أكبر مستشفى تخصصي فى الجامعات المصرية على مساحة 6200 متر مربع، وبلغت التكلفة المالية نحو 75 مليون جنيه للإنشاءات، وتجاوزت تكلفة المعدات والأجهزة أكثر من 35 مليون جنيه حتى الآن، وتضم 8 عيادات، وتشمل كل عيادة نحو 30 وحدة أسنان مؤهلة لاستيعاب 1200 مريض شهرياً، وتقديم خدمة صحية جامعية مقدمة لمرضى الأسنان فى محافظات الصعيد ، إلى جانب ما تضمه الكلية من مدرجات دراسية متطورة ومعامل دراسية لإجراء أبحاث خواص المواد وأربعة معامل محاكاة بطاقة 50 طالب لكل معمل.

وعلى هامش الزيارة، أشاد مستشار الوزير، بما تقدمه من مستوى تعليمى وبحثى متقدم على مستوى الجامعات المصرية، وتمتعها بكفاءات علمية وإدارية مؤهلة على احدث الطرق التعليمية العالمية، إلى جانب المستشفيات الجامعية، وما تنفرد به من خدمات صحية وجراحية وعلاجية على أعلى جودة يحظى بها المرضى المترددين عليها من مختلف محافظات صعيد مصر ، معرباً عن سعادته بما شهده إمكانيات ضخمة وهائلة من احدث الأجهزة الطبية، وأطقم الأطباء والرعاية الصحية والتمريض على أعلي مستوى من الكفاءة وتحمل المسئولية ، داعياً المستشفى إلى مزيد من التطوير والتحديث المستمر لكافة خدماتها الطبية المقدمة للمرضى .