مسئول كورى شمالى يصل هانوى للاستعداد للقمة الثانية بين كيم وترامب

هانوى(أ ش أ)

وصل مسئول كبير من كوريا الشمالية إلى هانوى لتفقد الاستعدادات الأخيرة للقمة الثانية بين الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن "كيم تشانج-سون"- كبير مستشارى لجنة شئون الدولة فى كوريا الشمالية- وصل مع عدد من المسئولين الشماليين إلى العاصمة الفيتنامية، حيث سيعقد لقاء القمة الثانى للزعيمين الكورى الشمالى والأمريكى فى 27 و28 فبراير.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع- لم تكشف عن هويته- القول أن "كيم" توجه إلى قصر الضيافة الحكومى الفيتنامى فور وصوله وأجرى لقاء مع مسئول فيتنامى كبير قام بزيارة كوريا الشمالية مؤخرا.

تأتى زيارة المسئول الشمالى "كيم"- الذى كان مسئولا عن التشريفات فى القمة الأولى لكيم وترامب فى يونيو 2018 بسنغافورة- بعدما قام وزير الخارجية الفيتنامى بزيارة الشمال فى وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن يتفقد المسئول التحضيرات الخاصة بالتشريفات والأمن وغيرها، حيث أنه لم يتبق سوى 12 يوما قبل انعقاد اللقاء المرتقب.

وذكرت تقارير إعلامية أن دانيال والش- معاون الرئيس الأمريكى ونائب رئيس أركان العمليات- وعددا من المسئولين الأمريكيين وصلوا إلى هانوى يوم الجمعة الماضى استعدادا للقاء المرتقب.