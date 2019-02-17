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مرحبا محمد بن سلمان.. احتفاء باكستانى بزيارة ولى العهد السعودى.. فيديو وصور

الأحد، 17 فبراير 2019 12:55 م
مرحبا محمد بن سلمان.. احتفاء باكستانى بزيارة ولى العهد السعودى.. فيديو وصور زيارة ولى العهد السعودى إلى باكستان
كتب محمد عبد العظيم
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بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى باكستان، تصدر هاشتاج "ولى العهد فى باكستان"، وكذلك هشتاج "مرحبا الأمير محمد بن سلمان"، الأكثر تداولا على "تويتر باكستان"، للترحيب بزيارة الأمير السعودى.

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وحرص المشاركون فى الهاشتاج على الترحيب بالأمير السعودى، ونشر عبارات باللغة العربية للتأكيد على تقديرهم للزيارة التاريخية التى يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، بالإضافة إلى نشر صور الترحيب فى الشوارع والميادين الرئيسية، وكذلك الاحتفاء بالعلاقات السعودية الباكستانية.

 

 

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الترحيب الكبير بزيارة-ولى-العهد-السعودى-محمد-بن-سلمان

يذكر أن زيارة ولى العهد السعودى، لن تقتصر على باكستان فقط، حيث من المقرر زيارة دول آخرى، من بينها دولة الصين التى سيزورها يوم الخميس المقبل، وفيما قال مسئولون، اليوم الأربعاء، إن السعودية ستعلن عن ثمانى اتفاقيات أثناء زيارة ولى العهد المرتقبة إلى باكستان، وهى رحلة من المتوقع أن تتوج تقاربا متناميا بين الحليفين التاريخيين.


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ولى العهد السعودى

محمد بن سلمان

السعودية

زيارة محمد بن سلمان

محمد بن سلمان فى باكستان




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