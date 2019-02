مرحبا محمد بن سلمان.. احتفاء باكستانى بزيارة ولى العهد السعودى.. فيديو وصور

بالتزامن مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى إلى باكستان، تصدر هاشتاج "ولى العهد فى باكستان"، وكذلك هشتاج "مرحبا الأمير محمد بن سلمان"، الأكثر تداولا على "تويتر باكستان"، للترحيب بزيارة الأمير السعودى.

وحرص المشاركون فى الهاشتاج على الترحيب بالأمير السعودى، ونشر عبارات باللغة العربية للتأكيد على تقديرهم للزيارة التاريخية التى يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، بالإضافة إلى نشر صور الترحيب فى الشوارع والميادين الرئيسية، وكذلك الاحتفاء بالعلاقات السعودية الباكستانية.

We welcome His Royal Highness, the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia, Muhammad Bin Salman to Pakistan. We hope this visit will usher in a new era of brotherhood, progress and development between our two brotherly Islamic Nations.#CrownPrinceInPakistan pic.twitter.com/WJauK9jP0t