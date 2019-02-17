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محمد بن سلمان: وقعنا مذكرات تفاهم اقتصادية مع باكستان قيمة 20 مليار دولار

الأحد، 17 فبراير 2019 07:25 م
محمد بن سلمان: وقعنا مذكرات تفاهم اقتصادية مع باكستان قيمة 20 مليار دولار الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى
كتب أيمن رمضان
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قال ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أن باكستان دولة عزيزة على الشعب السعودى بكافة أطيافه، وستصبح دولة قوية قريبا وسنكون شركاء كما كنا دوما، وتابع:" وقعنا مذكرات تفاهم مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار".

وأضاف محمد بن سلمان، خلال كلمته بحفل العشاء الذى أقامه عمران خان رئيس وزراء باكستان، أنه يعمل على توسيع الشراكة الاقتصادية مع باكستان فى العديد من القطاعات من بينها قطاع السياحة، وتابع:"كلنا ثقة بالمستقبل المشترك والمشرق بين السعودية وباكستان".

من جانبه وجه عمران خان الشكر إلى ولى العهد السعودى على زيارته لباكستان، وتابع: "كنا نتمنى إقامة أطول"، مناشداً المسئولين فى المملكة بتسهيل عملية الحج للحجيج الباكستانيين بالإضافة إلى الاهتمام والرعاية بالعمالة الباكستانية.

 


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