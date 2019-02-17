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محافظ كفر الشيخ يحيل 131 طبيبا بمستشفى سيدى غازى للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأحد، 17 فبراير 2019 09:06 ص
محافظ كفر الشيخ يحيل 131 طبيبا بمستشفى سيدى غازى للتحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ 131 طبيبا و9 من التمريض و35 إداريا بمستشفى مدينة سيدى غازى المركزى للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وذلك بناء على تقرير التفتيش المالى والإدارى، طبقا لتكليفات محافظ كفر الشيخ، مشددا بتكثيف الرقابة والمتابعة على المستشفيات بالمدن والوحدات الصحية بالقرى، وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية بها.

وكلف وكيل وزارة الصحة، بتحقيق الانضباط الإدارى بالقطاع الطبى بالمحافظة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدا على محاسبة المقصرين.

كما أحال محافظ كفر الشيخ، مسئولى الإدارة الهندسية بمركز ومدينة دسوق للتحقيق، لقيامهم بإصدار قرارين إزالة لدورين مخالفين بنفس العقار بتاريخ واحد، بالإضافة إلى المحافظة بقرارى الإزالة للدور الثالث عشر علوى والدور الرابع عشر علوى محل الفحص لاعتمادهم فى وقت واحد، وذلك بناء على تقرير التفتيش المالى والإدارى .

 


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