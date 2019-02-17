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محافظ كفر الشيخ: استكمال إجراءات تقنين الأراضى أملاك الدولة

الأحد، 17 فبراير 2019 10:03 م
محافظ كفر الشيخ: استكمال إجراءات تقنين الأراضى أملاك الدولة الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان
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تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، استكمال الإجراءات وأعمال لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة، وموقف آخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين لاستيداء حق الدولة، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة.
 
أكد محافظ كفرالشيخ، على تقليص دورة العمل بإجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة بما لا يخالف القانون، وحل المشاكل والصعوبات التي تواجه فريق العمل اثناء عملية التقنين وتسجيل البيانات علي المنظومة الالكترونية الخاصة بالتقنين وإزالة بعض المعوقات وتبسيط الاجراءات للتيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.
 
وكلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة الاسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة، وبالانتهاء من المعاينة وتحديد أسعار الأراضي الجاري تقنينها بنطاق كل مركز بمعرفة اللجنة الرباعية، وذلك لحث المتقدمين على سرعة تسديد مستحقات الدولة.
 
وأوضح الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي يتم متابعتها، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب، فضلاً عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقاً للقانون.
 
كما ناقش محافظ كفرالشيخ، موقف استيداء حق الدولة وتحصيل كافة المتأخرات المحررة مع المحافظة سواء تمليك أو إيجار واعادة العقود المحررة مره أخري طبقاً لحالة السوق، مؤكداً أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي يتم متابعتها، وذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التي تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب، فضلاً عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقاً للقانون، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة.

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