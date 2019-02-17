محافظ دمياط تتفقد أعمال رفع كفاءة مدخل مدينة كفر البطيخ

دمياط معتز الشربينى

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، بجولة مفاجئة بمدينة كفر البطيخ تفقدت خلالها أعمال رفع كفاءة مدخل المدينة وذلك وفقا للتكليفات الصادرة لرؤساء المراكز والمدن بتطوير الشوارع تباعا.

ووجهت المحافظ لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطريق العام وخاصة باعتبار مدخل المدينة أحد الشوارع الرئيسية بها والذى يتطلب الإرتقاء بالمظهر العام به مشددة على إنارة الأعمدة الكهربائية بالمنطقة.

وخلال الجولة قامت الدكتورة منال عوض بزيارة مفاجئة لمستشفى كفر البطيخ المركزى للإطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين تفقدت خلالها أقسام الأشعة و الأطفال والغسيل الكلوى حيث أبدت المحافظ استيائها الشديد من عدم تواجد أطباء النوبتجية مكلفة مدير مديرية الصحة بالمرور المستمر على جميع المستشفيات بنطاق المحافظة والتشديد على الأطباء بالالتزام بمهام عملهم والا سيتم محاسبة المقصرين.