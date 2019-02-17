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محافظ بنى سويف: فحص مليون و375 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

الأحد، 17 فبراير 2019 12:16 م
محافظ بنى سويف: فحص مليون و375 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، أنه تم الكشف "ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة"على مليون و375 ألف و 515 مواطنا أى بنسبة 77،98% من المستهدف الكلى، خلال فترة تنفيذ الحملة والتى بدأت بالمحافظة فى الأول من ديسمبر 2018، مشيرا إلى متابعته لسير العمل فى تنفيذ المبادرة على مدار الساعة عن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، والتى تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، بإشراف من السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبوالنجا، ومن خلال التواصل اليومى مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة

وأشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية التى تلقى اقبالا من المواطنين، حيث بلغ إجمالى ما تم فحصه (1375515) مواطنا، موزعة بواقع 204 ألف و922 مواطنا بمركز ومدينة الواسطى، و165ألف و958 مواطناً بمركزومدينة ناصر، و328 ألف و777مواطنا بمركزومدينة بنى سويف، و168ألف و239 مواطناً بمركزومدينة إهناسيا، و200ألف و627 مواطناً بمركز ومدينة ببا، و199ألف و46 مواطنا بمركزومدينة الفشن، و107ألف و 946 مواطناً بمركز ومدينة سمسطا.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ قد أعلن "فى الأول من ديسمبر 2018"عن إنطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية (السمنة، السكر، الضغط)،والتى تستمر على مدار 3 أشهر حتى نهاية فبرابرالجارى ،وتستهدف فحص أكثر من 1،7 مليون مواطناً بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة ،و(590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة

 

 


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