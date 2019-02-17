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محافظ المنوفية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا

الأحد، 17 فبراير 2019 09:20 م
محافظ المنوفية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بقويسنا خلال الاجتماع
المنوفية _محمد فتحى
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ترأس اليوم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنطقة الصناعية بقويسنا بحضور رئيس جهاز المنطقة الصناعية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، ومدير فرع هيئة التنمية الصناعية بالمنطقة السابق، ومديرى مديريات المساحة والطرق والإسكان ومديرى إدارات البيئة والشئون القانونية والحسابات بالديوان العام.

وفى بداية الاجتماع استمع محافظ المنوفية لأصحاب المصانع والمستثمرين عن بعض المشكلات التى تواجههم ووجه المحافظ بتذليل كل العقبات التى تعوق زيادة فرص الاستثمار بالمنطقة.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمحطة الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة، فيما وجه المحافظ بضرورة التكاتف وسرعة انهاء الإجراءات القانونية مع الجهات المعنية لسرعة نهو الأعمال بالمحطة.

وفى ذات السياق تمت إحاطة مجلس الإدارة بالموافقات الخاصة بالتنازلات وعقود الإيجار وتغيير النشاط وإضافة أنشطة جديدة مع الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

كما تمت الموافقة على الطلب المقدم من المواطن السيد أحمد والخاص بتغيير نشاطه من بلاستيك إلى أعلاف بالمرحلة الثانية بالقطعة رقم 188 بمساحة ٦٥٨.٨٨م٢ مع الالتزام باستيفاء كل الإجراءات القانونية، كما تمت الموافقة على المذكرة المقدمة من المستثمرين والخاصة بشراء مساحات مجاورة لمصانعهم بالمنطقة الصناعية بقويسنا مع الالتزام بالاشتراطات والإجراءات القانونية اللازمة بذلك الشأن

 


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