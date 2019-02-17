محافظ القليوبية: التابلت مع طلاب التعليم الثانوي بالمحافظة خلال 48 ساعة

القليوبية إبراهيم سالم

هنأ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، طلاب الصف الأول الثانوي، الذين تسلموا أجهزة التابلت اللوحي، مؤكدا أن هذه هي بداية التطوير العملية لمنظومة التعليم الجديدة، متنميا لهم مزيد من التفوق في الفصل الدراسي الثاني الذي بدأ منذ أيام، وذلك في حضور الأستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها ، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة.

وشدد المحافظ على متابعته من خلال وكيل وزارة التربية والتعليم منظومة العمل الخاصة بتوزيع أجهزة التابلت على جميع طلاب الصف الأول الثانوي العام بمدارس المحافظة ، حيث سيتم توزيع الجهاز على كل الطلاب خلال الـ 48 ساعة القادمة ، وأيضا فيما يتعلق بتدريب الطلاب على استخدام التابلت ، وتوعيتهم بالحفاظ عليه ، مؤكدا على أن التابلت يعد طفرة نوعية جديدة في مجال تطوير منظومة التعليم ومواكبة عصر التكنولوجيا.

وأكد المحافظ، أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تسلمت، 42 الف و700 جهاز تابلت لتوزيعها على الإدارات التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة والتي يتم اليوم البدء في توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام ومعلمين في 131 مدرسة على مستوى المحافظة.

وحث المحافظ طلاب الثانوية على استثمار اهتمام الدولة بالتعليم ، حيث أصبح في مقدمة الأولويات التنموية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق رؤية مصر 2030 التنموية التي نراها تتحقق على أرض الواقع في أكثر من قطاع خدمي وتنموي، مشجعا اياهم على الاستفادة من هذه التقنية التي وفرتها لهم الدولة ، والحفاظ عليها واستغلالها في الأغراض المخصصة لها ، لاسيما وأن الجهاز منفتح على العملية التعليمية والبحث العلمي فقط ، مؤكدا لهم أن الفرصة سانحة أمامهم للإبداع والإبتكار والتفوق وأن الدولة على ثقة كبيرة في أبنائها وشبابها.

وتبادل المحافظ الحديث مع عدد من الطلاب، مستمعا لهم، حيث أعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة المحافظ ووكيل الوزارة ، مؤكدين فرحتهم بالتقنية الجديدة التي ستفتح لهم آفاقا جديدة ، وتدخلهم بشكل عملى عصر المعلومات والتكنولوجيا ، مطالبين بأهمية أن تتم متابعتهم بشكل مستمر حتى يعتادوا على هذه التكنولوجيا وكيفية الاستفادة منها.