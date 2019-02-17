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محافظ القاهرة يوزع ملابس وأغطية على فقراء خلال افتتاح مبنى حى البساتين

الأحد، 17 فبراير 2019 12:58 م
محافظ القاهرة يوزع ملابس وأغطية على فقراء خلال افتتاح مبنى حى البساتين اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، ديوان عام حى البساتين بعد تطويره، وغرفة عمليات الحى وغرفة المراقبة بالكاميرات ، الجديدة، والمركز التكنولوجي بحى البساتين، وذلك خلال جولته بحى البساتين عقب اشرافه على تسليم أجهزة التابلت على طالبات مدرسة السنية الثانوية بالسيدة زينب.
 
وأكد محافظ القاهرة أهمية وجود غرف العمليات بالأحياء، لتلقى الشكاوى والاستغاثات والمقتراحات من المواطنين، وتوصيلها للمسئولين للتعامل معها وحلها بشكل أسرع، موضحا، أن غرف المراقبة بالكاميرات لمبنى الحى ومحيطه تعمل على تأمين المبنى والمترددين عليه من المواطنين.
 
كما تفقد المحافظ المركز التكنولوجى الخاص بخدمة المواطنين واطمأن على سير العمل واستمع للمواطنين، مؤكدا على أهمية تطوير مراكز خدمة المواطنين بالأحياء، وربطها مع الديوان العام والذي يساهم بصورة كبيرة فى توصيل الخدمات للمواطنين فى أقل وقت ممكن.
 
وخلال الجولة شهد المحافظ توزيع ملابس وأغطية وأجهزة منزلية على المواطنين الأكثر إحتياجا، وذلك بمكتبه المعادى بحى البساتين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لدعم الآسر الأكثر احتياجا، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.
 
رافق المحافظ فى جولته اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إبراهيم عوض مدير جهاز المتابعة الميدانية والمتحدث الرسمى، واللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين، وحسام الدين رأفت، رئيس حى البساتين، وعدد من قيادات المحافظة.
 

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