محافظ القاهرة يسلم طالبات الصف الأول الثانوى بمدرسة السنية التابلت

كتب محمود طه حسين

سلم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ومحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظة طالبات الصف الأول الثانوى التابلت وسط فرحة من الطالبات بالتجربة.

وحضر اللقاء عدد من قيادات التربية والتعليم خالد عبده، مدير إدارة السيدة زينب التعليمية وعبد الرؤوف علام، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالقاهرة.

الطالبات أكدن أن التابلت التجربة جديدة وهناك إصرار على الاستفادة منه بشكل كبير وإن كانت لديهن بعض التخوفات، ولكن هناك ثقة فى الوزارة بأنها سوف توفر الإمكانيات سواء من تدريب للمعلمين على التجربة أو الطلاب.

من جانبه قال محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالقاهرة، إن المدارس بدأت اليوم فى تسليم الطلاب التابلت بالتوازى فى جميع الإدارات التعليمية.

وأوضح عطية أن عدد طالبات الصف الأول الثانوى بالمدرسة وصل إلى 208 طالبات بالصف الأول الثانوى موزعين على 6 فصول دراسية.