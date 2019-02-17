محافظ الغربية يناقش استعدادات المحافظة لمبادرة 100مليون صحة

الغربية - عادل ضرة

عقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد ، الاجتماع الثاني لمناقشة استعدادات المحافظة لمبادرة رئيس الجمهورية 100مليون صحة فى المرحلة الثالثة للكشف عن فيرس سي، بحضور الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد شرشر ، وكيل وزارة الصحة، ومدير التأمين الصحي بالغربية، والشناوى عايد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور حسام الشيخ ، مدير مستشفى كبد المحلة التعليمي، ومديرو مستشفيات جامعة طنطا وحميات طنطا.

واستعرض المحافظ ، ما تم مناقشته فى الاجتماع الأول، حول تنفيذ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100مليون صحة فى مرحلتها الثالثة، ووجه المحافظ بدقة البيانات الصادرة من وحدات الفحص والعلاج، وتلافي السلبيات التي ظهرت فى المرحلة الأولى والثانية فى تنفيذ المبادرة ، مشيرا الى أن المرحلة الثالثة تستهدف الكشف على 3,5مليون من أبناء المحافظة من اجمالي 5مليون مواطن ، كما استعرض المحافظ ، استعداد المستشفيات والمراكز الطبية واستعداد مديرية الصحة ومستشفيات الجامعة والتأمين الصحي لاستقبال الحالات وضرورة صرف العلاج فور التأكد من ثبوت الإصابة بفيرس سي، مع إعداد تقارير موثقة بعدد الحالات الإيجابية والسلبية وتوفير العلاج اللازم فور اكتشاف الإصابة بالمرض لأى حالة ، مؤكدا استعداد المحافظة جيدا لتنفيذ المبادرة مع تجهيز الفرق الطبية من أطباء ومعامل وفنيين وتمريض للكشف على أبناء المحافظة.