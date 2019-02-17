video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 17 فبراير 2019 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يناقش استعدادات المحافظة لمبادرة 100مليون صحة

الأحد، 17 فبراير 2019 09:08 م
محافظ الغربية يناقش استعدادات المحافظة لمبادرة 100مليون صحة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق
 
عقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية،  مساء اليوم الأحد  ، الاجتماع الثاني لمناقشة استعدادات المحافظة لمبادرة رئيس الجمهورية 100مليون صحة فى المرحلة الثالثة للكشف عن فيرس سي، بحضور الدكتور مجدي سبع ،  رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد شرشر ، وكيل وزارة الصحة، ومدير التأمين الصحي بالغربية، والشناوى عايد ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور حسام الشيخ ، مدير مستشفى كبد المحلة التعليمي، ومديرو مستشفيات جامعة طنطا وحميات طنطا.
 
واستعرض المحافظ  ، ما تم مناقشته فى الاجتماع الأول، حول تنفيذ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100مليون صحة فى مرحلتها الثالثة، ووجه المحافظ بدقة البيانات الصادرة من وحدات الفحص والعلاج، وتلافي السلبيات التي ظهرت فى المرحلة الأولى والثانية فى تنفيذ المبادرة ، مشيرا الى أن المرحلة الثالثة تستهدف الكشف على 3,5مليون من أبناء المحافظة من اجمالي 5مليون مواطن ، كما استعرض المحافظ ، استعداد المستشفيات والمراكز الطبية واستعداد مديرية الصحة ومستشفيات الجامعة والتأمين الصحي لاستقبال الحالات وضرورة صرف العلاج فور التأكد من ثبوت الإصابة بفيرس سي، مع إعداد تقارير موثقة بعدد الحالات الإيجابية والسلبية وتوفير العلاج اللازم فور اكتشاف الإصابة بالمرض لأى حالة ، مؤكدا  استعداد المحافظة جيدا لتنفيذ المبادرة مع تجهيز الفرق الطبية من أطباء ومعامل وفنيين وتمريض للكشف على أبناء المحافظة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة تتفقد سير عمل " 100 مليون صحة" لطلاب المدارس بالأقصر

الغربيه

اخبار الغربيه

100 صحه




لا تفوتك
التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

التضامن: لأول مرة مستشفى عائم بالصعيد يستهدف مليون سيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

"السكة الحديد" تحدد الجدول الزمنى لتنفيذ خط العين السخنة - العلمين.. تعرف عليه

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

خبراء الاقتصاد: لقاءات السيسى بالشركات العالمية خطوات مهمة على طريق النهوض بالاقتصاد المصرى.. شريف سامى: الرئيس يحرص على التواصل مع كبريات الشركات وصناديق الاستثمار ويتعرف بنفسه على عوامل جذب رجال الأعمال لمصر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

"لوازم الستات" تكلف الدولة 250.5 مليون دولار فى 9 أشهر.. المكياج والعطور واللانجيرى أبرز السلع.. 7.1 مليون دولار لـ"حمالات الصدر".. البدل والفساتين فى المقدمة بـ136 مليون.. و23 مليون دولار للشامبو وصبغات الشعر

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

شيرين سيف النصر تكشف لـ"اليوم السابع" حقيقة صور زواجها على السوشيال ميديا

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

وفاة أقدم سجين بمصر بعد خروجه من السجن بشهرين إثر إصابته بأزمة قلبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة